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У Чернігові завершили рятувальні роботи, кількість жертв зросла до двох

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Чернігові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару. З-під завалів дістали тіла двох загиблих, пошкоджено будинки та інфраструктуру, постраждали троє.

У Чернігові завершили рятувальні роботи, кількість жертв зросла до двох

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи після російського удару. З-під завалів дістали двох загиблих, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Чернігів: аварійно-рятувальні роботи завершені, з-під завалів деблокували тіла двох загиблих 

- говориться у повідомленні.

У ДСНС також нагадали, що внаслідок ворожих влучань було пошкоджено багатоквартирні будинки та об’єкти інфраструктури, постраждало три людини.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих влучань у місті також пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури. Загалом постраждало три людини 

- повідомили в ДСНС.

Також повідомляється, що на місці проведення робіт залучалися підрозділи ДСНС.

Нагадуємо

У Чернігові рятувальники деблокували з-під завалів тіло.

"... рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства", - говориться у повідомленні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігів
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