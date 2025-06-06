У Чернігові завершили рятувальні роботи, кількість жертв зросла до двох

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи після російського удару. З-під завалів дістали двох загиблих, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Чернігів: аварійно-рятувальні роботи завершені, з-під завалів деблокували тіла двох загиблих - говориться у повідомленні.

У ДСНС також нагадали, що внаслідок ворожих влучань було пошкоджено багатоквартирні будинки та об’єкти інфраструктури, постраждало три людини.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих влучань у місті також пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури. Загалом постраждало три людини - повідомили в ДСНС.

Також повідомляється, що на місці проведення робіт залучалися підрозділи ДСНС.

Нагадуємо

У Чернігові рятувальники деблокували з-під завалів тіло.

"... рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства", - говориться у повідомленні.