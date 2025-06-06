У Чернігові рятувальники дістали тіло з-під завалів: пошукові роботи тривають
Київ • УНН
У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів промпідприємства після нічної атаки рф. Під завалами можуть бути ще люди, тривають пошукові роботи.
У Чернігові рятувальники деблокували з-під завалів тіло, пошукові роботи тривають, передає УНН.
... рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства
За даними ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, у Чернігові після нічної атаки рф під завалами досі перебувають двоє охоронців промислового підприємства.