У Чернігові під завалами досі двоє охоронців після нічної атаки рф - МВА

У Чернігові після нічної атаки рф під завалами досі перебувають двоє охоронців промислового підприємства, наразі відомо про 4 постраждалих, повідомив у п'ятницю начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

Постраждало 4 людини. 2 людини отримали допомогу на місці, 2 людини госпіталізовані. На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться 2 людини - охоронці промислового підприємства - написав Брижинський.

З його слів, у місті пошкоджено: 6 приватних будинків; 2 промислових підприємства; 215 квартир; навчальний та медичний заклади; 8 автомобілів.

"Керівники комунальних підприємств будуть намагатися до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання", - зазначив Брижинський.

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