Масштабна російська атака по Україні: у Чернігові постраждав житловий масив, поранено 4 людини
Київ • УНН
Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову, пошкоджено житлові будинки. Відомо про 4 поранених, одного чоловіка госпіталізовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Загарбники вдарили по житловому масиву Ченігова – внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Передає УНН із посиланням на керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Деталі
Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. 14 вибухів. .. російськи загарбники вдарили по житловому масиву – пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
За інформацією станом на зараз, відомо про поранення 4 людей.
Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Чим били окупанти
За офіційними даними, російська армія атакувала Чернігів безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою – крилата ракета та "Іскандер-М".
Доповнення
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть бути люди. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками, додав Чаус у своєму дописі.
Нагадаємо
росіяни сьогодні вночі, 6 червня, масово атакували різні регіони України.
Луцьк зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами. Є постраждалі, пошкодження житлових будинків, комерційних об'єктів, автомобілів, навчальних закладів та держустанови.
Внаслідок комбінованого удару дронами та ракетами по Тернополю постраждали 10 людей, 6 з них госпіталізовано.
У Луцьку через нічну атаку рф 15 постраждалих: показали наслідки06.06.25, 09:17 • 2582 перегляди