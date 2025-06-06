У Тернополі зросла кількість постраждалих: 10 людей травмовано, 6 - госпіталізовано

Внаслідок комбінованого удару дронами та ракетами загарбників по Тернополю, у місті постраждали 10 людей. Серед постраждалих - 5 працівників ДСНС.

Передає УНН із посиланням на тг-сторінку керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслава Негоди.

Зросла кількість постраждалих через нічну атаку ворога. На цю годину відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро - госпіталізовано. Бажаємо всім якнайшвидшого одужання!