У Тернополі зросла кількість постраждалих: 10 людей травмовано, 6 - госпіталізовано
Київ • УНН
Внаслідок комбінованого удару дронами та ракетами по Тернополю постраждали 10 людей, 6 з них госпіталізовано. Серед травмованих – п'ятеро працівників ДСНС.
Внаслідок комбінованого удару дронами та ракетами загарбників по Тернополю, у місті постраждали 10 людей. Серед постраждалих - 5 працівників ДСНС.
Передає УНН із посиланням на тг-сторінку керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслава Негоди.
Зросла кількість постраждалих через нічну атаку ворога. На цю годину відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро - госпіталізовано. Бажаємо всім якнайшвидшого одужання!
Нагадаємо
У ніч проти 06 червня армія рф нанесла комбінований удар по Тернополю з використанням ударних дронів та ракет. Внаслідок обстрілу є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це у своєму Telegram інформує міський голова Тернополя Сергій Надал.
Луцьк зазнав комбінованої атаки рф: відомо про 5 постраждалих06.06.25, 06:05 • 2640 переглядiв