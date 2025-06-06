В Тернополе возросло количество пострадавших: 10 человек травмированы, 6 - госпитализированы

В результате комбинированного удара дронами и ракетами захватчиков по Тернополю, в городе пострадали 10 человек. Среди пострадавших - 5 сотрудников ГСЧС.

Передает УНН со ссылкой на тг-страницу руководителя Тернопольской областной военной администрации Вячеслава Негоды.

Возросло количество пострадавших из-за ночной атаки врага. На этот час известно о 10 людях, в том числе 5 сотрудниках ГСЧС. Шестеро - госпитализированы. Желаем всем скорейшего выздоровления! - информирует руководитель ОВА.

Напомним

В ночь на 06 июня армия рф нанесла комбинированный удар по Тернополю с использованием ударных дронов и ракет. В результате обстрела есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram информирует городской голова Тернополя Сергей Надал.

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