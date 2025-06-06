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Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены
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Масштабная российская атака по Украине: в Ченигове пострадал жилой массив, ранены 4 человека

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Ночью россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову, повреждены жилые дома. Известно о 4 раненых, один мужчина госпитализирован. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Масштабная российская атака по Украине: в Ченигове пострадал жилой массив, ранены 4 человека

Захватчики ударили по жилому массиву Чернигова – в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома. Передает УНН со ссылкой на руководителя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Детали 

Этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову. 14 взрывов. .. российские захватчики ударили по жилому массиву – повреждены многоквартирные и частные дома. 

- заявил чиновник. 

По информации по состоянию на сейчас, известно о ранении 4 человек.

Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Чем били оккупанты

По официальным данным, российская армия атаковала Чернигов беспилотниками типа "Герань-2" и баллистикой – крылатая ракета и "Искандер-М". 

Дополнение

Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть люди. На месте – специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками, добавил Чаус в своем сообщении. 

Напомним

россияне сегодня ночью, 6 июня, массово атаковали разные регионы Украины.

Луцк подвергся комбинированной атаке дронами и ракетами. Есть пострадавшие, повреждения жилых домов, коммерческих объектов, автомобилей, учебных заведений и госучреждений.

В результате комбинированного удара дронами и ракетами по Тернополю пострадали 10 человек, 6 из них госпитализированы.

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 1940 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Чернигов
Тернополь
Луцк
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