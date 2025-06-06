Масштабная российская атака по Украине: в Ченигове пострадал жилой массив, ранены 4 человека
Киев • УНН
Ночью россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову, повреждены жилые дома. Известно о 4 раненых, один мужчина госпитализирован. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Захватчики ударили по жилому массиву Чернигова – в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома. Передает УНН со ссылкой на руководителя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Детали
Этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову. 14 взрывов. .. российские захватчики ударили по жилому массиву – повреждены многоквартирные и частные дома.
По информации по состоянию на сейчас, известно о ранении 4 человек.
Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Чем били оккупанты
По официальным данным, российская армия атаковала Чернигов беспилотниками типа "Герань-2" и баллистикой – крылатая ракета и "Искандер-М".
Дополнение
Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть люди. На месте – специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками, добавил Чаус в своем сообщении.
Напомним
россияне сегодня ночью, 6 июня, массово атаковали разные регионы Украины.
Луцк подвергся комбинированной атаке дронами и ракетами. Есть пострадавшие, повреждения жилых домов, коммерческих объектов, автомобилей, учебных заведений и госучреждений.
В результате комбинированного удара дронами и ракетами по Тернополю пострадали 10 человек, 6 из них госпитализированы.
В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 1940 просмотров