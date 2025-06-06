Масштабная российская атака по Украине: в Ченигове пострадал жилой массив, ранены 4 человека

Захватчики ударили по жилому массиву Чернигова – в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома. Передает УНН со ссылкой на руководителя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову. 14 взрывов. .. российские захватчики ударили по жилому массиву – повреждены многоквартирные и частные дома.

По информации по состоянию на сейчас, известно о ранении 4 человек.

Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.