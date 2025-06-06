В Чернигове под завалами до сих пор двое охранников после ночной атаки рф - ГВА

В Чернигове после ночной атаки рф под завалами до сих пор находятся двое охранников промышленного предприятия, в настоящее время известно о 4 пострадавших, сообщил в пятницу начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Пострадали 4 человека. 2 человека получили помощь на месте, 2 человека госпитализированы. К сожалению, до сих пор продолжается операция подразделений ГСЧС по разбору завалов. Под завалами до сих пор находится 2 человека - охранники промышленного предприятия - написал Брижинский.

По его словам, в городе повреждены: 6 частных домов; 2 промышленных предприятия; 215 квартир; учебное и медицинское учреждения; 8 автомобилей.

"Руководители коммунальных предприятий будут стараться до конца суток восстановить электропитание и водоснабжение", - отметил Брижинский.

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