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В Чернигове под завалами до сих пор двое охранников после ночной атаки рф - ГВА

Киев • УНН

 • 864 просмотра

В результате ночной атаки рф в Чернигове повреждены дома, предприятия и заведения. Под завалами остаются двое охранников промышленного объекта, продолжается спасательная операция.

В Чернигове под завалами до сих пор двое охранников после ночной атаки рф - ГВА

В Чернигове после ночной атаки рф под завалами до сих пор находятся двое охранников промышленного предприятия, в настоящее время известно о 4 пострадавших, сообщил в пятницу начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Пострадали 4 человека. 2 человека получили помощь на месте, 2 человека госпитализированы. К сожалению, до сих пор продолжается операция подразделений ГСЧС по разбору завалов. Под завалами до сих пор находится 2 человека - охранники промышленного предприятия

- написал Брижинский.

По его словам, в городе повреждены: 6 частных домов; 2 промышленных предприятия; 215 квартир; учебное и медицинское учреждения; 8 автомобилей.

"Руководители коммунальных предприятий будут стараться до конца суток восстановить электропитание и водоснабжение", - отметил Брижинский.

Масштабная российская атака по Украине: в Чернигове пострадал жилой массив, ранены 4 человека06.06.25, 09:37 • 1812 просмотров

В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф на Чернигов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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