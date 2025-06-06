В Чернигове спасатели достали тело из-под завалов: поисковые работы продолжаются
Киев • УНН
В Чернигове спасатели деблокировали тело из-под завалов промпредприятия после ночной атаки рф. Под завалами могут быть еще люди, продолжаются поисковые работы.
В Чернигове спасатели деблокировали из-под завалов тело, поисковые работы продолжаются, передает УНН.
... спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия
По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, в Чернигове после ночной атаки рф под завалами до сих пор находятся двое охранников промышленного предприятия.