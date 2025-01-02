В Черкасской области три человека погибли из-за короткого замыкания
Киев • УНН
В Черкасской области из-за проблем с электроприборами погибли три человека. В селе Деренковец погибли супруги, а в Смеле - одна женщина из-за неосторожности при пользовании электроприборами.
В Черкасской области три человека погибли из-за короткого замыкания, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
«Черкасская область: из-за нарушения правил безопасности при пользовании электроприборами и короткого замыкания погибли три человека», - отметили в ведомстве.
ГСЧС сообщила о двух отдельных случаях
- В селе Деренковец из-за короткого замыкания загорелась комната жилого дома: погибли супруги.
- В городе Смела женщина потеряла жизнь из-за неосторожности при эксплуатации электробытовых приборов.
Пожарные, как указано, ликвидировали возгорание.
В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы13 дек. 2024, 09:42 • 12796 просмотров