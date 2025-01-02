В Черкасской области три человека погибли из-за короткого замыкания, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

«Черкасская область: из-за нарушения правил безопасности при пользовании электроприборами и короткого замыкания погибли три человека», - отметили в ведомстве.

ГСЧС сообщила о двух отдельных случаях

В селе Деренковец из-за короткого замыкания загорелась комната жилого дома: погибли супруги.

В городе Смела женщина потеряла жизнь из-за неосторожности при эксплуатации электробытовых приборов.

Пожарные, как указано, ликвидировали возгорание.

В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы