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На Черкащині троє людей загинули через коротке замикання

На Черкащині троє людей загинули через коротке замикання

Київ • УНН

 • 30679 перегляди

На Черкащині через проблеми з електроприладами загинули троє людей. У селі Деренковець загинуло подружжя, а в Смілі - одна жінка через необережність при користуванні електроприладами.

У Черкаській області троє людей загинули через коротке замикання, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Деталі

"Черкащина: через порушення правил безпеки при користуванні електроприладами та коротке замикання загинули троє людей", - зазначили у відомстві.

ДСНС повідомила про два окремих випадки

  • У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.
    • У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.

      Вогнеборці, як вказано, ліквідували загоряння.

      В Україні сталося понад 9500 пожеж через проблеми з електромережами: є жертви13.12.24, 11:42 • 13135 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Кримінал та НП
      derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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