На Черкащині троє людей загинули через коротке замикання

У Черкаській області троє людей загинули через коротке замикання, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

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"Черкащина: через порушення правил безпеки при користуванні електроприладами та коротке замикання загинули троє людей", - зазначили у відомстві.

ДСНС повідомила про два окремих випадки

У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.

У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.

Вогнеборці, як вказано, ліквідували загоряння.

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