На Черкащині троє людей загинули через коротке замикання
Київ • УНН
На Черкащині через проблеми з електроприладами загинули троє людей. У селі Деренковець загинуло подружжя, а в Смілі - одна жінка через необережність при користуванні електроприладами.
У Черкаській області троє людей загинули через коротке замикання, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
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"Черкащина: через порушення правил безпеки при користуванні електроприладами та коротке замикання загинули троє людей", - зазначили у відомстві.
ДСНС повідомила про два окремих випадки
- У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.
- У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.
Вогнеборці, як вказано, ліквідували загоряння.
В Україні сталося понад 9500 пожеж через проблеми з електромережами: є жертви13.12.24, 11:42 • 13135 переглядiв