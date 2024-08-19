В Черкасской области сбили вражеский "шахед" ночью: без последствий
Киев • УНН
Украинские защитники успешно уничтожили вражеский беспилотник "шахед" над Черкасской областью. Инцидент произошел ночью и не привел ни к каким последствиям для региона.
Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник типа "Shahed" над Черкасской областью ночью, последствий для региона не фиксировали, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Начинаем рабочую неделю с новостей от наших защитников. Ночью они превратили в металлолом еще один вражеский "шахед" в пределах нашей области. Без последствий
Україна збила 11 російських дронів Shahed19 августа 2024, 04:30 • 22783 просмотра
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