В Черкасской области ночью сбили вражеский "шахед": без последствий
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны ночью сбили вражеский беспилотник в Черкасской области, без последствий.
В Черкасской области в ночь на 10 июля силы противовоздушной обороны сбили один вражеский "шахед", предварительно обошлось без последствий, сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Ночь прошла для области с воздушными тревогами. По предварительной информации, в это время наши защитники уничтожили вражеский "шахед" в небе над Звенигородщиной. Без последствий
По его словам, обследование территории продолжается.
Ночью уничтожено 14 из 20 "шахедов", ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, 3 ракеты и 3 дрона не достигли своих целей - ВС ВСУ10 июля 2024, 05:30 • 9496 просмотров
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