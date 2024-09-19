В Черкасской области мужчина позвонил в полицию и начал угрожать взрывом: его задержали

В Черкасской области мужчина позвонил в полицию, начал выдвигать ультиматум и угрожал взрывом, его задержали, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Ситуация произошла 15 сентября в Золотоношском районе Черкасской области.

"Неизвестный мужчина позвонил в полицию и начал выдвигать ультиматум, а в случае невыполнения его условий - угрожал взорвать гранаты", - рассказали в полиции.

Полицейские установили личность фигуранта и задержали 27-летнего мужчину, который, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

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