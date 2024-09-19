В Черкасской области мужчина позвонил в полицию и начал угрожать взрывом: его задержали
Киев • УНН
27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранаты, выдвигая полиции ультиматум. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В Черкасской области мужчина позвонил в полицию, начал выдвигать ультиматум и угрожал взрывом, его задержали, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Ситуация произошла 15 сентября в Золотоношском районе Черкасской области.
"Неизвестный мужчина позвонил в полицию и начал выдвигать ультиматум, а в случае невыполнения его условий - угрожал взорвать гранаты", - рассказали в полиции.
Полицейские установили личность фигуранта и задержали 27-летнего мужчину, который, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.
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