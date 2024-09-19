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На Черкащині чоловік подзвонив у поліцію і почав погрожувати вибухом: його затримали

На Черкащині чоловік подзвонив у поліцію і почав погрожувати вибухом: його затримали

Київ • УНН

 • 60927 перегляди

27-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати гранати, висуваючи поліції ультиматум. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Черкаській області чоловік зателефонував до поліції, почав висувати ультиматум та погрожував вибухом, його затримали, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Ситуація трапилась 15 вересня у Золотоніському районі Черкаської області.

"Невідомий чоловік зателефонував до поліції та почав висувати ультиматум, а в разі невиконання його умов - погрожував підірвати гранати", - розповіли у поліції.

Поліцейські встановили особу фігуранта та затримали 27-річного чоловіка, який, як повідомляється, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Харкові чоловік кинув гранату з балкона під час сварки, є поранений - поліція16.09.24, 13:40 • 11960 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
cherkasyЧеркаси
kharkivХарків

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