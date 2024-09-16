У Харкові чоловік кинув гранату з балкона під час сварки, є поранений - поліція
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова чоловік кинув гранату РГД-5 з балкона під час словесного конфлікту. 34-річний постраждалий отримав уламкові поранення, 43-річного зловмисника затримано.
У Харкові чоловіка затримали за те, що кинув з балкону гранату в опонента під час словесного конфлікту, задіювали КОРД, повідомили у ГУНП у Харківській області, пише УНН.
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Подія сталася у Салтівському районі.
"43-річний зловмисник, перебуваючи на балконі своєї квартири, під час словесного конфлікту з 34-річним чоловіком, який стояв біля будинку, кинув у його бік гранату РГД-5. Внаслідок вибуху потерпілий отримав уламкові поранення спини та ніг", - повідомили у поліції.
Як повідомляється, бригада екстреної медичної допомоги доставила його до лікарні. "Медики своєчасно надали потерпілому кваліфіковану допомогу та зберегли життя", - зазначили у поліції.
"У зв’язку з подією була введена поліцейська операція. Бійці спецпідрозділу поліції КОРД затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за майнові злочини та незаконний обіг наркотичних речовин чоловік", - розповіли у поліції.
Залишки боєприпасу поліцейські вилучили та направили на експертизу.
Фігурант затриманий в порядку статті 208 КПК України, йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Слідство встановлює походження боєприпасу.
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