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У Харкові чоловік кинув гранату з балкона під час сварки, є поранений - поліція

Київ • УНН

 • 11960 перегляди

У Салтівському районі Харкова чоловік кинув гранату РГД-5 з балкона під час словесного конфлікту. 34-річний постраждалий отримав уламкові поранення, 43-річного зловмисника затримано.

У Харкові чоловіка затримали за те, що кинув з балкону гранату в опонента під час словесного конфлікту, задіювали КОРД, повідомили у ГУНП у Харківській області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася у Салтівському районі. 

"43-річний зловмисник, перебуваючи на балконі своєї квартири, під час словесного конфлікту з 34-річним чоловіком, який стояв біля будинку, кинув у його бік гранату РГД-5. Внаслідок вибуху потерпілий отримав уламкові поранення спини та ніг", - повідомили у поліції.

Як повідомляється, бригада екстреної медичної допомоги доставила його до лікарні. "Медики своєчасно надали потерпілому кваліфіковану допомогу та зберегли життя", - зазначили у поліції.

"У зв’язку з подією була введена поліцейська операція. Бійці спецпідрозділу поліції КОРД затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за майнові злочини та незаконний обіг наркотичних речовин чоловік", - розповіли у поліції.

Залишки боєприпасу поліцейські вилучили та направили на експертизу. 

Фігурант затриманий в порядку статті 208 КПК України, йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. 

Слідство встановлює походження боєприпасу.

На Полтавщині чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхівки: постраждало троє людей10.09.24, 16:10 • 12215 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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