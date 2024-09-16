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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове мужчина бросил гранату с балкона во время ссоры, есть раненый - полиция

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 10:40  •  5900 просмотра

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В Салтовском районе Харькова мужчина бросил гранату РГД-5 с балкона во время словесного конфликта. 34-летний пострадавший получил осколочные ранения, 43-летний злоумышленник задержан.

В Харькове мужчину задержали за то, что бросил с балкона гранату в оппонента во время словесного конфликта, задействовали КОРД, сообщили в ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло в Салтовском районе. 

"43-летний злоумышленник, находясь на балконе своей квартиры, во время словесного конфликта с 34-летним мужчиной, который стоял возле дома, бросил в его сторону гранату РГД-5. В результате взрыва пострадавший получил осколочные ранения спины и ног", - сообщили в полиции.

Как сообщается, бригада экстренной медицинской помощи доставила его в больницу. "Медики своевременно оказали пострадавшему квалифицированную помощь и сохранили жизнь", - отметили в полиции.

"В связи с происшествием была введена полицейская операция. Бойцы спецподразделения полиции КОРД задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических веществ мужчина", - рассказали в полиции.

Остатки боеприпаса полицейские изъяли и направили на экспертизу. 

Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Следствие устанавливает происхождение боеприпаса.

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Юлия Шрамко

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