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Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:04  •  15997 просмотра

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До октября 2024 года правительство Чехии запросит мнение Национального экономического совета о целесообразности присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II) как предпосылки для введения евро.

Правительство Чешской Республики запросит заключение NERV (Национальный экономический совет при правительстве), по оценке вопроса целесообразности присоединения Чехии к механизму ERM II до октября 2024 года. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Фиала пишет Denik N, передает УНН.

Детали

Правительство Чехии оценит преимущества присоединения к механизму обменного курса ERM II - валютного коридора, в котором страны, стремящиеся вступить в еврозону, должны провести два года. Об этом договорились лидеры правящих партий поздно во вторник. Кроме того, чешское правительство пообещало продолжить обсуждение этого вопроса на основе анализа консультативного органа NERV, но только осенью 2024 года.

Правительство примет решение относительно дальнейших действий на основе этих анализов и экономических результатов 2024 года"

- сказал Фиала на платформе социальных сетей X.

Дополнение

Введение евро является спорным вопросом для крупнейшей партии в правящей коалиции, правоцентристских гражданских демократов Петра Фиалы, которые прохладно относятся к введению евро и имеют откровенно анти-евро крыло. Правительство не планирует устанавливать дату введения евро до выборов в конце 2025 года.

Справочно

Вступление в Европейский механизм валютных курсов ERM II является важной предпосылкой введения евро и также известен как "зал ожидания" членства в еврозоне и банковском союзе. Правила механизма были согласованы в декабре 1996 года на заседании Европейского Совета в Дублине, Ирландия, и он начал действовать с 1 января 1999 года, одновременно с созданием зоны евро.

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Страны, стремящиеся принять евро, должны поддерживать курс своей национальной валюты по отношению к евро в пределах разрешенного диапазона колебаний от установленного среднего значения в течение двух лет перед принятием единой европейской валюты. Разрешается отклоняться от него не более чем на 15 процентов в любую сторону, а центральный паритет не может девальвировать (то есть национальная валюта может обесцениваться по отношению к евро, но может и укрепляться) в течение этого двухлетнего периода.

Страны, которые приняли евро с самого начала - Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Франция - не были затронуты ERM II, но до создания единой валюты они подпадали под действие подобного правила.

 На сегодняшний день девять национальных валют прошли через ERM II и были заменены на евро, последней из них была хорватская куна. Хорватия перейдет на евро с января 2023 года.

Напомним,

Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В 2023 году потребление природного газа в Чешской Республике сократилось до самых низких показателей за последние 30 лет.

Также ранее УНН сообщал, что Европейская комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь цели о климатической нейтральности к 2050 году.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
petr-fialaПетр Фиала
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
avstriyaАвстрия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
irlandiyaИрландия
liuksemburhЛюксембург
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
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Чеський уряд обговорює перший крок до вступу в єврозону на тлі суперечок в правлячій коаліції республіки
Czech government discusses first step towards joining eurozone amid disputes in ruling coalition
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Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

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