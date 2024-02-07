Чеський уряд обговорює перший крок до вступу в єврозону на тлі суперечок в правлячій коаліції республіки

Уряд Чеської Республіки запитає висновок NERV (Національна економічна рада при уряді) щодо оцінки доцільності приєднання Чехії до механізму ERM II (Європейський механізм регулювання валютних курсів) до жовтня 2024 року. Про це із посиланням на заяву прем'єр-міністра Фіала пише Denik N, передає УНН.

Деталі

Уряд Чехії оцінить переваги приєднання до механізму ERM II - валютного коридору, в якому країни, що прагнуть вступити до єврозони, повинні провести два роки. Про це домовилися лідери правлячих партій пізно у вівторок. Крім того, чеський уряд пообіцяв продовжити обговорення цього питання на основі аналізу консультативного органу NERV, але лише восени 2024 року.

Уряд прийме рішення щодо подальших дій на основі цих аналізів і економічних результатів 2024 року - сказав Фіала на платформі соціальних мереж X.

Доповнення

Запровадження євро є спірним питанням для найбільшої партії в правлячій коаліції, правоцентристських громадянських демократів Петра Фіали, які прохолодно ставляться до запровадження євро і мають відверто анти-євро крило. Уряд не планує встановлювати дату запровадження євро до виборів наприкінці 2025 року.

Довідково

Вступ до Європейського механізму валютних курсів ERM II є важливою передумовою запровадження євро і також відомий як "зал очікування" членства в єврозоні та банківському союзі. Правила механізму були узгоджені в грудні 1996 року на засіданні Європейської Ради в Дубліні, Ірландія, і він почав діяти з 1 січня 1999 року, одночасно зі створенням зони євро.

Країни, які прагнуть прийняти євро, повинні підтримувати курс своєї національної валюти по відношенню до євро в межах дозволеного діапазону коливань від встановленого середнього значення протягом двох років перед прийняттям єдиної європейської валюти. Дозволяється відхилятися від нього не більше ніж на 15 відсотків в будь-який бік, а центральний паритет не може девальвувати (тобто національна валюта може знецінюватися по відношенню до євро, але може і зміцнюватися) протягом цього дворічного періоду.

Країни, які прийняли євро з самого початку - Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Франція - не були зачеплені ERM II, але до створення єдиної валюти вони підпадали під дію подібного правила.

На сьогоднішній день дев'ять національних валют пройшли через ERM II і були замінені на євро, останньою з них була хорватська куна. Хорватія перейде на євро з січня 2023 року.

Нагадаємо

Чеська Республіка закликала союзників закуповувати боєприпаси для України за межами ЄС через низький рівень виробництва снарядів в Європі, щоб задовольнити потреби України.

У 2023 році споживання природного газу в Чеській Республіці скоротилося до найнижчих показників за останні 30 років.

Також раніше УНН повідомляв, що Європейська комісія рекомендує скоротити чисті викиди парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, щоб досягти цілі про кліматичну нейтральність до 2050 року.