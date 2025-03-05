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В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 17426 просмотра

В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью, которые являются близкими родственниками учеников. Ассистенты прошли специальное 60-часовое обучение и помогают детям в повседневных делах во время обучения.

В Броварской громаде работают 15 ассистентов для детей с инвалидностью

В Броварской громаде действует программа поддержки детей с инвалидностью путем привлечения ассистентов, которые помогают в повседневной жизни и во время пребывания в школе. Как рассказала УНН начальница Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Броварского городского совета Людмила Мардар, в настоящее время в громаде работают 15 ассистентов, что соответствует количеству семей, которые получают эту услугу.

Сейчас в громаде работают 15 ассистентов, то есть получают услугу 15 семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. В основном у нас нет чужих людей, которые являются ассистентами. Ассистенты – все близкие родственники ребенка. То есть, это мамы или бабушки

- рассказала Мардар.

Родственники детей с особыми потребностями, которые решили стать ассистентами, прошли специальное обучение, чтобы иметь возможность сопровождать их в учебном процессе. Ведь ассистент учителя не выполняет функции ассистента ребенка.

Ассистент ребенка не находится на самих уроках, а в коридоре во время того, когда ребенок находится на уроке. Ассистент ребенка обязательно помогает ребенку сходить в туалет, поесть. Если ребенок в коляске, это также очень важно, что нужно передвигаться в коляске по школьному учреждению. То есть, в классе не помогает

- отметила Мардар.

Обучение для будущих ассистентов проводится в областном центре социальных служб. После прохождения курса, который длится не менее 60 часов, они получают сертификаты, позволяющие им официально выполнять эту функцию в школах громады.

Несмотря на эффективность программы, существует проблема низкой оплаты труда ассистентов, поскольку они приравниваются к социальным работникам и получают минимальную заработную плату.

В настоящее время в Броварской громаде проживает около 500 детей, которые могут нуждаться в такой поддержке. И, по словам Мардар, поступают новые заявления на прохождение обучения, чтобы присоединиться к инициативе.

Добавим

В Броварской территориальной громаде активно работают над обеспечением доступного образования для детей с особыми образовательными потребностями (ООП). Для обеспечения качественного обучения в 12 коммунальных учреждениях общего среднего образования громады организовано 179 инклюзивных классов, в которых учится 289 учеников с ООП. Кроме того, функционируют инклюзивные группы продленного дня, что позволяет обеспечить дополнительную поддержку для детей.

В 19 детских садиках громады работают 59 инклюзивных групп, которые посещают 141 ребенок, а трое детей получают сопровождение ассистента ребенка, сообщили в Броварском горсовете. 

Ассистенты детей играют важную роль в их адаптации и социализации, помогая создать комфортную и благоприятную среду для обучения. Они являются своеобразными "проводниками" ребенка в образовательном пространстве.

Кроме того, в броварских школах и детских садах работают ассистенты учителей и воспитателей. Их задача – обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку с ООП, помогая ему максимально раскрыть свой потенциал и достичь успехов в учебе.

Броварская громада также активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и детских садах Броварской территориальной громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоционального разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий. 

В целом на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) состоит 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 – дошкольного возраста, а 830 – школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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