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У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 17521 перегляди

У Броварській громаді працюють 15 асистентів для дітей з інвалідністю, які є близькими родичами учнів. Асистенти пройшли спеціальне 60-годинне навчання та допомагають дітям у повсякденних справах під час навчання.

У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю

У Броварській громаді діє програма підтримки дітей з інвалідністю шляхом залучення асистентів, які допомагають у повсякденному житті та під час перебування у школі. Як розповіла УНН начальниця Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Броварської міської ради Людмила Мардар, наразі у громаді працює 15 асистентів, що відповідає кількості сімей, які отримують цю послугу.

Зараз у громаді працює 15 асистентів, тобто отримують послугу 15 сімей, де виховуються діти з інвалідністю. В основному у нас немає чужих людей, котрі є асистентами. Асистенти – усі близькі родичі дитини. Тобто, це мами або бабусі

- розповіла Мардар.

Родичі дітей з особливими потребами, які вирішили стати асистентами, пройшли спеціальне навчання, щоб мати можливість супроводжувати їх у навчальному процесі. Адже асистент вчителя не виконує функції асистента дитини.

Асистент дитини не перебуває не на самих уроках, а в коридорі під час того, коли дитина перебуває на уроці. Асистент дитини обов'язково допомагає дитині в туалет сходити, поїсти. Якщо дитина в візку, це також дуже важливо, що треба пересуватися у візку по шкільному закладу. Тобто, в класі не допомагає

- зазначила Мардар.

Навчання для майбутніх асистентів проводиться в обласному центрі соціальних служб. Після проходження курсу, який триває не менше 60 годин, вони отримують сертифікати, що дозволяють їм офіційно виконувати цю функцію у школах громади.

Попри ефективність програми, існує проблема низької оплати праці асистентів, оскільки вони прирівнюються до соціальних робітників і отримують мінімальну заробітну плату.

Наразі в Броварській громаді проживає близько 500 дітей, які можуть потребувати такої підтримки. І, за словами Мардар, надходять нові заяви на проходження навчання, щоб долучитися до ініціативи.

Додамо

У Броварській територіальній громаді активно працюють над забезпеченням доступної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Для забезпечення якісного навчання в 12 комунальних закладах загальної середньої освіти громади організовано 179 інклюзивних класів, у яких навчається 289 учнів з ООП. Окрім цього, функціонують інклюзивні групи подовженого дня, що дозволяє забезпечити додаткову підтримку для дітей.

У 19 дитячих садочках громади працюють 59 інклюзивних груп, які відвідують 141 дитина, а троє дітей отримують супровід асистента дитини, повідомили у Броварській міськраді. 

Асистенти дітей відіграють важливу роль у їхній адаптації та соціалізації, допомагаючи створити комфортне та сприятливе середовище для навчання. Вони є своєрідними "провідниками" дитини в освітньому просторі.

Окрім цього, у броварських школах та садочках працюють асистенти вчителів і вихователів. Їхнє завдання – забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини з ООП, допомагаючи їй максимально розкрити свій потенціал та досягти успіхів у навчанні.

Броварська громада також активно адаптує освітнє середовище для дітей із сенсорними порушеннями, забезпечуючи доступ до спеціальних підручників, технологій та інклюзивних програм.

Крім того, у 12 комунальних школах та садочках Броварської територіальної громади створені ресурсні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Ці кімнати використовуються для психоемоційного розвантаження, корекційно-розвиткових занять, а також для індивідуальних та групових занять. 

Загалом на території громади на обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) перебуває 2 256 дітей з особливими освітніми потребами, з яких 1 426 – дошкільного віку, а 830 – шкільного. Для забезпечення доступності освіти для цих дітей у громаді створені численні інклюзивні ініціативи та пристосування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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