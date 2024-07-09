В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

В Броварах под Киевом возле многоэтажки был слышен взрыв. Причины выясняются. Предварительно пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киевской области.

На вопрос, какова причина взрыва возле многоэтажки в Броварах, в полиции ответили: "Причина выясняется. На месте работают правоохранители. Предварительно пострадавших нет".

Контекст

Телеграмм-каналы сообщают, что был слышен взрыв возле многоэтажки в Броварах. В воздухе якобы есть запах газа.

Напомним

В Украине зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны, как использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков. Из-за генераторов произошло 36. В общем погибло три человека.