В Броварах 20-летний парень стрелял по людям из пистолета

"По горячим следам сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Коростене (Житомирская область) во время стрельбы в кафе погиб один человек, еще один получил ранения.