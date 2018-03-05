В Броварах 20-річний хлопець стріляв по людям з пістолета
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Вночі до поліції Київської області надійшло повідомлення про стрілянину в місті Бровари, в результаті якої постраждали двоє чоловіків, а винуватець втік. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в регіону, передає УНН.
“За гарячими слідами працівники групи реагування патрульної поліції на одній з вулиць міста затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду в сумці молодика правоохоронці виявили зброю — попередньо стартовий пістолет, перероблений для стрільби гумовими кулями. Знаряддя злочину вилучене та направлене на експертне дослідження”, — йдеться в повідомлені.
Як з’ясувалося, напередодні між чоловіками (45 та 47 років) та компанією молоді виникла словесна перепалка. Хлопець дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі хлопець знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Коростені (Житомирська область) під час стрілянини в кафе загинула одна людина, ще одна отримала поранення.