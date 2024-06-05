В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III
Киев • УНН
Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.
Банк Англии c 5 июня запустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Новые банкноты постепенно, медленно будут заменять в обращении нынешние, с портретом скончавшейся в сентябре 2022 года королевы Елизаветы II - по мере их износа.
Карл III стал всего вторым британским монархом, чей портрет появился на банкнотах. Впервые портрет монарха стали печатать на бумажных фунтах в 1960 году, и тогда на троне была Елизавета - она к тому времени царствовала уже восемь лет.
"Это исторический момент: мы впервые меняем портрет суверена на наших банкнотах", - сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.
На обратной стороне купюр остались прежние лица: на пяти фунтах - Уинстон Черчилль, на десяти - писательница Джейн Остин, на двадцати - художник Джозеф Тёрнер, на пятидесяти - математик Алан Тьюринг.
Несколько банков Шотландии и Северной Ирландии по соглашению с Банком Англии выпускают собственные шотландские и ирландские фунты, и на их банкнотах ни монарха, ни этих знаменитых англичан нет.
Первые банкноты с Карлом III Банк Англии напечатал еще в прошлом году, но их до сих пор не выпускали в обращение, пока не были перенастроены автоматы, принимающие наличные деньги.
Портрет короля на деньгах сделан по фотографии 2013 года.
В апреле Карлу III вручили набор новых банкнот с первыми серийными номерами.
Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли говорит, что банк понимает, что для многих британцев все еще важно иметь возможность платить наличными, и потому будет держать банкноты и монеты в обороте столько, сколько будет нужно обществу.
Дополнение
Доля покупок за наличные в Британии, как и во многих других странах, в последние десять лет стремительно падала: в 2013 году она составляла больше 50%, в 2022 - 15%. В 2023 году из-за большой инфляции она, правда, подросла до 19%.
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