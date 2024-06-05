У Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом III

Банк Англії з 5 червня запустив в обіг нові банкноти з портретом короля Чарльза III, пише УНН з посиланням на BBC.

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Нові банкноти поступово, повільно замінюватимуть у обігу нинішні, з портретом королеви Єлизавети II, що померла у вересні 2022 року, - за мірою їх зношування.

Чарльз III став лише другим британським монархом, портрет якого з'явився на банкнотах. Вперше портрет монарха стали друкувати на паперових фунтах в 1960 році, і тоді на троні була Єлизавета - вона до того часу царювала вже вісім років.

"Це історичний момент: ми вперше змінюємо портрет суверена на наших банкнотах", - сказав губернатор Банку Англії Ендрю Бейлі.

На зворотному боці купюр залишилися колишні особи: на п'яти фунтах - Вінстон Черчілль, на десяти - письменниця Джейн Остін, на двадцяти - художник Джозеф Тернер, на п'ятдесяти - математик Алан Тьюринг.

Кілька банків Шотландії і Північної Ірландії за угодою з Банком Англії випускають власні шотландські та ірландські фунти, і на їх банкнотах ні монарха, ні цих знаменитих англійців немає.

Перші банкноти з Чарльзом III Банк Англії надрукував ще в минулому році, але їх до досі не випускали в обіг, поки не були переналаштовані автомати, що приймають готівку.

Портрет короля на грошах зроблений по фотографії 2013 року.

У квітні Чарльзу III вручили набір нових банкнот з першими серійними номерами.

Керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі каже, що банк розуміє, що для багатьох британців все ще важливо мати можливість платити готівкою, і тому буде тримати банкноти і монети в обороті стільки, скільки буде потрібно суспільству.

Доповнення

Частка покупок за готівку в Британії, як і у багатьох інших країнах, в останні десять років стрімко падала: в 2013 році вона становила більше 50%, в 2022 - 15%. У 2023 році через велику інфляцію вона, правда, підросла до 19%.