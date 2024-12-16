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В бригаде "Гарт" ответили, есть ли угроза повторного наступления рф на севере Харьковщины

В бригаде "Гарт" ответили, есть ли угроза повторного наступления рф на севере Харьковщины

Киев  •  УНН

 • 2192 просмотра

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Подполковник Иван Ковалев заявил об отсутствии у россии сил для масштабного наступления на севере Харьковщины. Враг проводит ротации из-за потерь и пытается создать «буферную зону».

По состоянию на сегодня не наблюдается имеющихся сил и средств у россиян для проведения повторного наступления на севере Харьковщины. Об этом заявил подполковник, начальник отдела пограничной службы бригады «Гарт» Иван Ковалев в эфире телемарафона, передает УНН.

Ковалев прокомментировал, возможно ли сейчас повторное наступление рф именно с севера на Харьковщине.

По состоянию на сегодня, оценивая имеющиеся силы и средства врага, можно сделать вывод, что их не хватит для проведения масштабного наступления. Наряду с этим российские оккупанты не уменьшают давление на данном направлении, не оставляют попытки создать в Харьковской области так называемую буферную зону

- сказал Ковалев.

По его словам, враг из-за больших потерь в живой силе проводит постоянные ротации, пытаясь заводить на направление новые подразделения как из резерва, так и с других участков.

«Расслабляться нельзя», - заявил Ковалев.

На уточняющий вопрос, есть ли угроза повторного наступления, в частности на севере Харьковщины, Ковалев ответил: «Нет, еще раз повторюсь, что на сегодня мы не видим имеющихся сил и средств врага для проведения таких действий».

Дополнение

DeepState сообщает, что Силы Обороны Украины достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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