В бригаде "Гарт" ответили, есть ли угроза повторного наступления рф на севере Харьковщины
Киев • УНН
Подполковник Иван Ковалев заявил об отсутствии у россии сил для масштабного наступления на севере Харьковщины. Враг проводит ротации из-за потерь и пытается создать «буферную зону».
По состоянию на сегодня не наблюдается имеющихся сил и средств у россиян для проведения повторного наступления на севере Харьковщины. Об этом заявил подполковник, начальник отдела пограничной службы бригады «Гарт» Иван Ковалев в эфире телемарафона, передает УНН.
Ковалев прокомментировал, возможно ли сейчас повторное наступление рф именно с севера на Харьковщине.
По состоянию на сегодня, оценивая имеющиеся силы и средства врага, можно сделать вывод, что их не хватит для проведения масштабного наступления. Наряду с этим российские оккупанты не уменьшают давление на данном направлении, не оставляют попытки создать в Харьковской области так называемую буферную зону
По его словам, враг из-за больших потерь в живой силе проводит постоянные ротации, пытаясь заводить на направление новые подразделения как из резерва, так и с других участков.
«Расслабляться нельзя», - заявил Ковалев.
На уточняющий вопрос, есть ли угроза повторного наступления, в частности на севере Харьковщины, Ковалев ответил: «Нет, еще раз повторюсь, что на сегодня мы не видим имеющихся сил и средств врага для проведения таких действий».
Дополнение
DeepState сообщает, что Силы Обороны Украины достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области.