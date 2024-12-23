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В Бразилии обвалился мост, в реку попала серная кислота

В Бразилии обвалился мост, в реку попала серная кислота

Киев  •  УНН

 • 2580 просмотра

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533-метровый мост Жуселину Кубичека де Оливейры обрушился в Бразилии, унеся жизни одного человека. В реку Токантинс упали два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл, один из грузовиков перевозил серную кислоту.

Мост, соединяющий два штата в северном и северо-восточном регионах Бразилии, обрушился в воскресенье, когда по нему проезжали автомобили, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, а в реку Токантинс попала серная кислота, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Национальный департамент транспортной инфраструктуры сообщил, что центральный пролет моста длиной 533 метра, соединяющий города Эштрейту в штате Мараньян и Агиарнополис в штате Токантинс, обвалился днем. По словам чиновников, автоцистерна, которая перевозила кислоту, упала в воду.

По данным пожарной службы, подтверждена гибель одного человека, еще один спасен.

По предварительным оценкам, по меньшей мере 11 человек попали в аварию: два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл упали в реку, глубина которой превышает 50 метров.

К раннему вечеру спасатели-водолазы прекратили свои работы, обнаружив, что из одного затопленного грузовика вытекает серная кислота, сообщила пожарная служба Токантинса.

Дополнение

Мост Жуселину Кубичека де Оливейры, открытый в 1960 году, был построен из железобетона и является частью шоссе BR-226, соединяющего федеральную столицу Бразилии с Беленом, северным городом, который должен принять Конференцию ООН по изменению климата в следующем году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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