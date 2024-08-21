В Боснии и Герцеговине в школе произошла стрельба: трое погибших, нападавший - работник заведения
Киев • УНН
В боснийском городе Санский Мост сотрудник школы устроил стрельбу, убив трех коллег. Нападавший имел конфликт с руководством и проблемы с психикой, после атаки пытался покончить с собой.
В боснийском городе Санский Мост утром 21 августа сотрудник школы устроил стрельбу, погибли трое его коллег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на N1.
Детали
Как сообщается, в результате стрельбы погибли директор школы, учитель английского языка и секретарь школы. Как стало известно, их застрелил ассистент школы, который затем пытался покончить с собой.
По информации N, работник некоторое время имел разногласия с руководством школы и ранее жаловался на дискриминацию. Против него было открыто дисциплинарное производство.
Сегодня утром он целенаправленно пошел искать людей, которые были в тех дисциплинарных комиссиях, чтобы стреляли по ним. Подозреваемый в убийстве также имел проблемы с психикой.
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