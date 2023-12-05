В Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения в РФ
Болгария активно сотрудничает с ЕС, чтобы ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию, поскольку официальные лица уверены, что они используются в военных целях. Рассматриваются новые механизмы применения санкций.
В Одессе разоблачили новую "схему": мужчины получали бронь на стратегически важных фирмах для выезда за границу
Одесская полиция задержала организатора схемы, которая позволяла мужчинам призывного возраста выезжать из Украины путем фиктивного трудоустройства в ключевых частных фирмах. По меньшей мере 5 мужчин выехали по этой схеме. Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу составляла 4500 долларов США.
Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ
Румыния остановила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, включая ключевые культуры, в течение последних шести месяцев из-за чрезвычайного указа, требующего получения разрешения на импорт от экономических операторов, зарегистрированных в Румынии.
Правоохранители расследуют законность выезда нардепа Борта за границу
Правоохранительные органы расследуют законность выезда народного депутата Виталия Борта за границу. Начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога.
Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico
По данным Politico, западное ограничение цены на российскую нефть в значительной степени провалилось.
В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.
ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп
ПАСЕ планирует проголосовать за резолюцию о борьбе с уничтожением культурной идентичности Украины во время войны, сообщила украинский делегат Евгения Кравчук. Резолюция будет проголосована на летней сессии после утверждения проекта доклада в марте 2024 года.
В США планируют, что обновленная администрация Палестинской автономии получит контроль над послевоенной Газой
США разработали план для Палестинской автономии по постконфликтному управлению Газой, который потенциально не совпадает с интересами Израиля. Но американские чиновники считают, что это лучший вариант для региона, находящегося в состоянии войны.
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен
За сутки российские войска 66 раз обстреляли Сумскую область, ранив одного мирного жителя. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.