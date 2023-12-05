В Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения в РФ

В правительстве Болгарии обеспокоены высоким уровнем экспорта товаров двойного назначения, которые по мнению идут на рынок рф. Об этом сообщает издание Euractiv, передает УНН.

Детали

О росте экспорта товаров двойного назначения из ЕС в Россию через Болгарию, Турцию, Армению и Азербайджан заявил министр финансов Болгарии Асен Василев. Он также обсудил этот вопрос на встрече с комиссаром ЕС по финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид МакГиннесс.

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Оба чиновника уверены, что Россия является конечным пунктом назначения этих товаров, преимущественно электронных компонентов, которые также могут быть использованы в военной сфере.

Болгария начала очень активную работу с Европейской комиссией по выявлению компаний и каналов, которые будут перехвачены - заявил министр финансов Болгарии Асен Василев.

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Отмечается, что Васильев и МакГиннес посетят Капитан-Андриево - крупнейший и наиболее загруженный пункт пропуска на Балканах и крупный пропускной пункт на маршруте между Европой и Ближним Востоком.

Дополнение

Согласно оценкам болгарских властей, около 20 000 компаний в Европе избегают санкций против РФ, но они используют надлежащие таможенные документы. В то же время Василев подчеркнул, что необходимо создать новые механизмы для полной имплементации санкций против РФ.

Зато комиссар ЕС заявила, что это сверхмасштабные санкции, которые когда-то применяла Европа. По ее словам, сейчас ЕС работает над тем, чтобы нивелировать возможность обходить санкции против РФ.

Напомним

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