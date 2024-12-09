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В ближайшее время в Украину поступит энергоблок с эстонской электростанции-Шмыгаль

В ближайшее время в Украину поступит энергоблок с эстонской электростанции-Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 4115 просмотра

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Украина получит энергоблок с эстонской электростанции, который обеспечит электроэнергией 150 тысяч человек. В 2025 году планируется передача еще двух энергоблоков.

Вскоре в Украину поступит энергоблок с эстонской электростанции, который сможет обеспечить электроэнергией 150 тыс. человек. Также обсуждается передача Украине еще двух энергоблоков.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает УНН.

детали

Только через механизм гражданской защиты ЕС Эстония предоставила нам более 140 трансформаторов и еще более 300 единиц энергетического оборудования. Значительную поддержку получили на уровне государства, регионов, муниципалитетов, частного сектора 

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что ключевым является внесение Эстонией 400 тыс. евро в Фонд энергетической поддержки Украины."В ближайшее время в Украину поступит энергоблок с эстонской электростанции, он способен обеспечить электроэнергией 150 тыс. человек. Также обсуждаем передачу в 2025 году еще двух энергоблоков, добавил Шмыгаль.

Напомним

Эстония с начала полномасштабного вторжения рф предоставила Украине оборонную поддержку на сумму 542 млн евро, что достигает 1,4% ВВП страны. В течение трех последующих лет Эстония будет предоставлять Украине 0,25% своего ВВП, что составляет 100 млн евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль