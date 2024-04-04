Снос виллы Йозефа Геббельса - одного из ближайших и доверенных лиц Адольфа Гитлера - обсуждают в парламенте Берлина. Об этом пишет Bild и отмечает, что российская пропаганда распространяла фейк, что виллу якобы купил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Особняк из 30 жилых и 40 служебных комнат с бункером и кинотеатром находится вблизи озера Богензее в 15 км к северу от Берлина. Его называли "любовным гнездышком" Йозефа Геббельса, поскольку он проводил там время с любовницами. Во времена ГДР рядом создали школу "Союза свободной немецкой молодежи" (FDJ, аналог пионерии в СССР). С 2000 года весь комплекс стоит без дела. На его содержание тратят 200-300 тысяч евро ежегодно, не считая единовременных расходов в несколько миллионов.

По данным СМИ, эти деньги выделяют из бюджета Берлина. Поэтому Свен Хайнеманн из Палаты депутатов (парламента) столицы ФРГ потребовал снести весь комплекс и засадить его лесом. По словам законодателя, если здания действительно представляют ценность, их должны выкупить за 1 евро и содержать власти ФРГ, федеральной земли Бранденбург или местного округа Барним. Глава округа Даниэль Курт считает, что дома несут историческую и архитектурную ценность, поэтому их нужно сохранять, как и раньше.

Добавим

Несколько попыток найти покупателей на комплекс вблизи Богензеи не увенчались успехом. В том числе потому, что на его реконструкцию понадобились бы сотни миллионов евро.

Bild напоминает, что в декабре 2023 года российская пропаганда распространила фейк о том, что виллу Геббельса якобы купил Владимир Зеленский. Власти Украины однозначно опровергли эту дезинформацию.