В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Встреча президентов США и Украины началась в 16:47 по Киеву. Она является закрытой, поэтому журналисты не увидят лидеров вместе.
В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Белый дом сообщает, что встреча началась в 16:47 по Киеву. Это "закрытая встреча", то есть журналисты вряд ли увидят лидеров вместе в Овальном кабинете.
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Как пишет The Guardian, ожидается, что встреча будет гораздо более дружелюбной, чем прошлогодняя, когда Трамп открыто критиковал Зеленского и сказал: "У вас нет козырей в рукаве". Администрация и правые деятели в последнее время демонстрируют изменение отношения к Украине, и Трамп с Зеленским провели дружескую встречу на саммите НАТО в начале этого месяца.
Администрация Трампа сейчас, похоже, оказывает Украине больше поддержки, чем когда-либо за второй срок президентства. А Лора Лумер, правая деятельница и союзница Трампа, встречалась с Зеленским на прошлой неделе.
Добавим
Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.