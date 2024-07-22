В белгородской области после попадания загорелся частный дом после попадания. Есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.

Детали

По информации, в результате попадания в российском городе шебекино белгородской области вспыхнул частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина.

Поэтому спасатели по прибытии, спасли пострадавшую и передали к медицинским работникам. Медики, осмотрев женщину, не обнаружили травм, однако для достижения стабилизации состояния она была отправлена в больницу.

Также, среди пострадавших зафиксировали одного мирного жителя, который отказался от госпитализации, хотя получил ранение осколком в ногу.

Сейчас пожарные ликвидировали возгорание. По данным, огнем была поражена кровля дома площадью 72 кв.м. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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