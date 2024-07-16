В российской Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пускать туда будут только мужчин в бронеавтомобилях и бронежилетах с сопровождением, передает УНН.

Под ограничения попали:

1. Белгородский район:

- с. Вергилевка;

- с. Щетиновка;

- х. Валковский.

2. Борисовский район:

- с. Богун-Мистечко.

3. Грайворонский городской округ:

- с. Безымянное;

- п. Горьковский.

4. Краснояружский район:

- с. Демидовка;

- с. Поповка;

- с. Прилесье.

5. Шебекинский городской округ:

- п. Красное;

- п. Ленинский;

- х. Мухин;

- х. Панков;

- п. Первомайский.

По словам губернатора Гладкова, ограничение связано с "тяжелой оперативной ситуацией". Въезд общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен. Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику.

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Если жители захотят приехать - им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Женщин и детей пускать в указанные населенные пункты не будут.

Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.

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Ограничения вступят в силу с 23 июля.