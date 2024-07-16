Киев • УНН
В Белгородской области hоссии из-за "сложной оперативной обстановки" ограничат въезд в 14 населенных пунктов, разрешив въезд только мужчинам в бронетехнике и бронежилетах с сопровождением.
В российской Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пускать туда будут только мужчин в бронеавтомобилях и бронежилетах с сопровождением, передает УНН.
Под ограничения попали:
1. Белгородский район:
- с. Вергилевка;
- с. Щетиновка;
- х. Валковский.
2. Борисовский район:
- с. Богун-Мистечко.
3. Грайворонский городской округ:
- с. Безымянное;
- п. Горьковский.
4. Краснояружский район:
- с. Демидовка;
- с. Поповка;
- с. Прилесье.
5. Шебекинский городской округ:
- п. Красное;
- п. Ленинский;
- х. Мухин;
- х. Панков;
- п. Первомайский.
По словам губернатора Гладкова, ограничение связано с "тяжелой оперативной ситуацией". Въезд общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен. Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику.
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Если жители захотят приехать - им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Женщин и детей пускать в указанные населенные пункты не будут.
Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.
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Ограничения вступят в силу с 23 июля.