В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

В российском белгороде была очередная неспокойная ночь и утро. Губернатор области вячеслав гладков заявляет о сбитии 10 воздушных целей. В городе повреждены 12 многоквартирных домов, пишет УНН.

Детали

Как пишет губернатор белгородской области вячеслав гладков, над регионом якобы сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.

В городе белгороде различные повреждены 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч", а также поврежден фасад здания коммерческого предприятия. ⠀

В белгородском районе, по словам гладкова, в поселке бубово полностью сгорел один частный дом. Также есть повреждения в четырех многоквартирных домах и одном частном домовладении. Кроме того, не существенные повреждения обнаружили в поселках майское и тавровое.