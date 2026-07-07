В Белгороде после ночной атаки вспыхнула газотранспортная инфраструктура - ASTRA

В российском Белгороде после ночной атаки возник пожар на территории Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), входящего в структуру «Газпром трансгаз Москва». Об этом сообщает проект ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

По данным ASTRA, проанализированные видео очевидцев свидетельствуют, что под удар попал объект по адресу улица Мичурина, 89А, где расположено Белгородское ЛПУМГ. На территории предприятия возник пожар.

Согласно открытым данным, Белгородское ЛПУМГ является филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» и отвечает за эксплуатацию магистральных газопроводов и транспортировку природного газа потребителям Белгородской области.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил о ракетной атаке, повреждении одного из объектов в городе и энергетической инфраструктуры, а также сообщил о троих раненых в селе Беловское. Независимого подтверждения информации о поражении газотранспортного объекта на данный момент нет.

В российском белгороде после ракетной атаки заявили о перебоях со светом и водой, есть раненые