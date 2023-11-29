В Беларуси остаются войска рф, но ударных групп среди них нет - спикер Сил обороны
Киев • УНН
Российские войска остаются в Беларуси, включая связистов и персонал аэродромов, но никаких наступательных ударных групп вблизи белорусско-украинской границы не наблюдается. Боевые подразделения были переброшены на восток и юг Украины.
Несмотря на то, что в Беларуси присутствуют российские войска, на белорусско-украинской границе нет никаких ударных группировок РФ. Об этом в эфире "Радио.Свобода" заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, передает УНН.
Детали
На границе с Беларусью не обнаруживается сейчас признаков создания ударных группировок войск противника. Поэтому обстановка на границе остается контролируемой. Вооруженные силы Украины - и части, и формирования - внимательно следят за перемещением и активностью врага на противоположной территории
По его словам, в Беларуси остаются российские связисты и персонал аэродромов. Зато российских подразделений, которые могут использоваться для наступления, там не зафиксировано.
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Российские войска продолжают находиться на территории Беларуси в текущий конкретный момент в небольшом количестве. Это личный состав нескольких передающих узлов связи и аэродромная обслуга. Что касается пехотных подразделений, танковых подразделений, то есть частей и подразделений, которые могут создавать реальную военную угрозу для Украины, формирования таких подразделений сейчас не обнаружено
Дополнение
Повх пояснил, что все боевые подразделения, которые ранее дислоцировались в Беларуси, россия уже перебросила на восток и юг Украины.
Их перебрасывали на наиболее угрожающие направления на востоке и юге Украины. Россия использовала белорусские полигоны как тренировочные центры, а склады и запасы белорусских Вооруженных сил - как донора для своих вооруженных сил и формирований
Напомним
Учения вооруженных сил Беларуси и России, которые проходят на территории Беларуси с апреля 2022 года, продлены как минимум до 3 декабря.
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В Беларуси остаются войска рф, но ударных групп среди них нет - спикер Сил обороны
Российские войска остаются в Беларуси, включая связистов и персонал аэродромов, но никаких наступательных ударных групп вблизи белорусско-украинской границы не наблюдается. Боевые подразделения были переброшены на восток и юг Украины.
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