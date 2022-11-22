В многоэтажке в Ровно произошел пожар: пожарные спасли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В одной из многоэтажек Ровно произошел пожар. Как информирует ГСЧС Украины, пожарные спасли 7 человек, еще 20 эвакуировано, передает УНН.
Детали
Возгорание возникло в многоквартирном жилом доме по улице Евгения Коновальца. Ячейка пожара находилась в подвальном помещении девятиэтажки.
Из-за сильного задымления жители оказались в смертельной ловушке. Подразделениями ГСЧС были спасены 7 человек, из них 2 детей и 20 человек выведены на свежий воздух. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
Дополнение
В течение октября в Украине зафиксировано 2060 пожаров в жилом секторе, погибли около 100 человек.