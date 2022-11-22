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В многоэтажке в Ровно произошел пожар: пожарные спасли 7 человек

В многоэтажке в Ровно произошел пожар: пожарные спасли 7 человек

Киев • УНН

 • 411056 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В одной из многоэтажек Ровно произошел пожар. Как информирует ГСЧС Украины, пожарные спасли 7 человек, еще 20 эвакуировано, передает УНН.

Детали

Возгорание возникло в многоквартирном жилом доме по улице Евгения Коновальца. Ячейка пожара находилась в подвальном помещении девятиэтажки.

Из-за сильного задымления жители оказались в смертельной ловушке. Подразделениями ГСЧС были спасены 7 человек, из них 2 детей и 20 человек выведены на свежий воздух. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Дополнение

В течение октября в Украине зафиксировано 2060 пожаров в жилом секторе, погибли около 100 человек.

Украинские Национальные Новости

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