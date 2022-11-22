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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В багатоповерхівці в Рівному сталася пожежа: вогнеборці врятували 7 осіб

В багатоповерхівці в Рівному сталася пожежа: вогнеборці врятували 7 осіб

Київ • УНН

 • 411058 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В одній з багатоповерхівок Рівного сталася пожежа. Як інформує ДСНС України, вогнеборці врятували 7 осіб, ще 20 евакуйовано, передає УНН.

Деталі

Загорання виникло у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Євгена Коновальця. Осередок пожежі знаходився у підвальному приміщенні дев’ятиповерхівки.

Через сильне задимлення мешканці опинилися у смертельній пастці. Підрозділами ДСНС було врятовано 7 осіб, з них 2 дітей та 20 людей виведено на свіже повітря. Пожежу ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

Доповнення

Протягом жовтня в Україні зафіксовано 2060 пожеж у житловому секторі, загинуло близько 100 людей.

Українські Національні Новини

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