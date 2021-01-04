В Азовском море 5 января ожидается шторм

"Днем 5 января на побережье и на акватории Азовского моря ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, высота волн достигнет 13-15 дм. (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Запорожской области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла.

А по городу Запорожье облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Напомним, по Украине сегодня местами пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются туманы, температура воздуха днем будет подниматься местами до 10 градусов тепла.