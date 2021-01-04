В Азовском море 5 января ожидается шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Во вторник, 5 января, в Азовском море ожидается шторм, а по всей Запорожской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
"Днем 5 января на побережье и на акватории Азовского моря ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, высота волн достигнет 13-15 дм. (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Запорожской области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла.
А по городу Запорожье облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
Напомним, по Украине сегодня местами пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются туманы, температура воздуха днем будет подниматься местами до 10 градусов тепла.