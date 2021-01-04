В Азовському морі 5 січня очікується шторм

"Вдень 5 січня на узбережжі та на акваторії Азовського моря очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с , висота хвиль сягатиме 13-15 дм. (I рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що по Запорізькій області завтра хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 тепла.

А по місту Запоріжжя хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Нагадаємо, по Україні сьогодні місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, очікуються тумани, температура повітря вдень підніматиметься місцями до 10 градусів тепла.