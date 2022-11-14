В Азербайджане разоблачена иранская шпионская сеть

Детали

Пятеро граждан Азербайджана, входивших в сеть, арестованы за государственную измену, говорится в сообщении службы безопасности.

Один из арестованных работал капитаном нефтяного флота страны на Каспийском море. Он «собрал информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в Азербайджане, о месте и времени учений, проводимых ВМС Азербайджана, и грузах, перевозимых на нефтяные платформы».

Два других, как сообщается, делали фото и видео районов, где проходили нефте- и газопроводы, а также расположение разной военной техники, и передали их иранской разведке.

Четвертый арестованный делился подробностями о «политических и социальных процессах в Азербайджане», а также информацией о местонахождении, типе и уровне командования азербайджанских воинских частей.

Пятый человек определил местонахождение граждан Азербайджана, скрывающихся в Иране.

В заявлении также говорится, что закрытые группы в WhatsApp, действующие «по заданию спецслужб Ирана», были разоблачены в ходе расследования. Эти группы в WhatsApp пытались пропагандировать «радикальные и религиозно-экстремистские идеи… направленные на создание в Азербайджане религиозного государства».