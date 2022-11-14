В Азербайджані викрито іранську шпигунську мережу

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П'ятеро громадян Азербайджану, які входили до мережі, заарештовано за державну зраду, йдеться у повідомленні служби безпеки.

Один із заарештованих працював капітаном нафтового флоту країни на Каспійському морі. Він «зібрав інформацію про компанії та представництва іноземних держав, що діють в Азербайджані, про місце та час навчань, що проводяться ВМС Азербайджану, та вантажі, перевезені на нафтові платформи».

Двоє інших, як повідомляється, робили фото та відео районів, де проходили нафто- та газопроводи, а також розташування різної військової техніки, та передали їх іранській розвідці.

Четвертий заарештований ділився подробицями про «політичні та соціальні процеси в Азербайджані», а також інформацією про місцезнаходження, тип та рівень командування азербайджанських військових частин.

П'ята особа визначила місцезнаходження громадян Азербайджану, що ховаються в Ірані.

У заяві також йдеться, що закриті групи в WhatsApp, які діють «за завданням спецслужб Ірану», було викрито під час розслідування. Ці групи у WhatsApp намагалися пропагувати «радикальні та релігійно-екстремістські ідеї… спрямовані на створення в Азербайджані релігійної держави».