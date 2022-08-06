В Азербайджане подтвердили, что удерживают в плену 38 военнослужащих Армении

Цитата

"Была договоренность на самом высоком уровне о том, что будет обмен пленными всех на всех. Армянская сторона передала всех пленных. Даже преступников, осужденных по совсем другим статьям, в том числе за убийство людей", — отметил дипломат.

Детали

По его словам, армянская сторона имеет доказательства в пользу своей позиции.

Посол добавил, что азербайджанская сторона отпустила часть военных Армении в обмен на карты минований, которые были в армянском распоряжении о минных полях еще с 90-х годов во время первой карабахской войны.

Дипломат подчеркнул, что переданные карты позволили существенно уменьшить количество смертельных случаев, связанных с минами.

Контекст

2 августа Азербайджан выступил с требованием освободить Лачинский коридор, соединяющий Республику Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской Республикой. В Армении ответили отказом. На этом фоне началась эскалация конфликта по линии столкновения. Министерства обороны стран сообщают о потерях с обеих сторон.