В Азербайджані підтвердили, що утримують в полоні 38 військовослужбовців Вірменії

Цитата

"Була домовленість на найвищому рівні про те, що буде обмін полоненими всіх на всіх. Вірменська сторона передала всіх полонених. Навіть злочинців, які засуджені по зовсім інших статтях, у тому числі за вбивство людей", — зазначив дипломат.

Деталі

За його словами, вірменська сторона має докази на користь своєї позиції.

Посол додав, що азербайджанська сторона відпустила частину військових Вірменії в обмін на карти мінувань, які були у вірменському розпорядженні про мінні поля ще з 90-х років під час першої карабаської війни.

Дипломат наголосив, що передані карти дозволили суттєво зменшити кількість смертельних випадків, пов’язаних із мінами.

Контекст

2 серпня Азербайджан виступив з вимогою звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Республіку Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. У Вірменії відповіли відмовою. На цьому тлі розпочалася ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Міністерства оборони країн повідомляють про втрати з обох сторін.