В Азербайджані підтвердили, що утримують в полоні 38 військовослужбовців Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Азербайджан підтверджує, що утримує в полоні 38 військовослужбовців Вірменії, при цьому вірменська сторона вважає, що серед полонених має бути ще 26 їхніх військових. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян, передає УНН.
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"Була домовленість на найвищому рівні про те, що буде обмін полоненими всіх на всіх. Вірменська сторона передала всіх полонених. Навіть злочинців, які засуджені по зовсім інших статтях, у тому числі за вбивство людей", — зазначив дипломат.
Деталі
За його словами, вірменська сторона має докази на користь своєї позиції.
Посол додав, що азербайджанська сторона відпустила частину військових Вірменії в обмін на карти мінувань, які були у вірменському розпорядженні про мінні поля ще з 90-х років під час першої карабаської війни.
Дипломат наголосив, що передані карти дозволили суттєво зменшити кількість смертельних випадків, пов’язаних із мінами.
Контекст
2 серпня Азербайджан виступив з вимогою звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Республіку Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. У Вірменії відповіли відмовою. На цьому тлі розпочалася ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Міністерства оборони країн повідомляють про втрати з обох сторін.