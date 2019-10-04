В машине, прибывшей из США на теплоходе, обнаружили боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В среду вечером пограничники провели углубленный осмотр легковушки, которая прибыла в одесский морской торговый порт на одном из теплоходов с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда.
По результатам проверки, в багажном отделении, а именно - под запасным колесом иномарки, пограничники нашли 190 боеприпасов к оружию различного калибра.
По данному факту сообщено Национальную полицию. Находки изъяты в установленном порядке.
Напомним, в Виннице в парке обнаружили схрон с гранатами и боеприпасами.