В машине, прибывшей из США на теплоходе, обнаружили боеприпасы

По результатам проверки, в багажном отделении, а именно - под запасным колесом иномарки, пограничники нашли 190 боеприпасов к оружию различного калибра.

По данному факту сообщено Национальную полицию. Находки изъяты в установленном порядке.

Напомним, в Виннице в парке обнаружили схрон с гранатами и боеприпасами.