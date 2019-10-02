У Вінниці в парку виявили схрон з гранатами та боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Вінницькому парку поліцейські виявили між бетонними блоками пакунок з двома сумками, в яких були гранати та боєприпаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Вінницькій області.
"В сумках поліцейські знайшли дві гранати Ф-1, гранату РГД-5, три постріли ВОГ-17, три саморобні підривні пристрої циліндричної форми та 46 набоїв калібру 5,45 мм. Місце події патрульні одразу обгородили та викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків", - сказано у повідомленні.
Вилучене направлено на експертизу.
За словами т.в.о. начальника Вишенського відділення поліції Сергія Лунги, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Такий злочин карається ув’язненням терміном від трьох до семи років.
Наразі поліцейські встановлюють, хто облаштував схрону з боєприпасами.
Нагадаємо, на Луганщині правоохоронці виявили схрон з боєприпасами.