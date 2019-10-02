В Виннице в парке обнаружили схрон с гранатами и боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Винницком парке полицейские обнаружили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых были гранаты и боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области.
"В сумках полицейские нашли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, три выстрела ВОГ-17, три самодельных взрывных устройства цилиндрической формы и 46 патронов калибра 5,45 мм. Место происшествия патрульные сразу огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников", - говорится в сообщении.
Изъятое направлено на экспертизу.
По словам и.о. начальника Вышенского отделения полиции Сергея Лунги, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Такое преступление наказывается заключением на срок от трех до семи лет.
Сейчас полицейские устанавливают, кто устроил схрон с боеприпасами.
Напомним, в Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами.