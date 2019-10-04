В автівці що прибула з США на теплоході, виявили боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У середу надвечір прикордонники провели поглиблений огляд легковика, що прибув в одеський морський торгівельний порт на одному з теплоходів зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеського прикордонного загону.
За результатами перевірки, в багажному відділені, а саме – під запасним колесом іномарки, охоронці кордону знайшли 190 боєприпасів до зброї різного калібру.
За цим фактом повідомлено Національну поліцію. Знахідки вилучено встановленим порядком.
Нагадаємо, у Вінниці в парку виявили схрон з гранатами та боєприпасами.