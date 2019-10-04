В автівці що прибула з США на теплоході, виявили боєприпаси

За результатами перевірки, в багажному відділені, а саме – під запасним колесом іномарки, охоронці кордону знайшли 190 боєприпасів до зброї різного калібру.

За цим фактом повідомлено Національну поліцію. Знахідки вилучено встановленим порядком.

Нагадаємо, у Вінниці в парку виявили схрон з гранатами та боєприпасами.